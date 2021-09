Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine pour tous – Galerie Résonances Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine pour tous – Galerie Résonances Le Tréport, 18 septembre 2021, Le Tréport. Journées Européennes du Patrimoine | Patrimoine pour tous – Galerie Résonances 2021-09-18 15:30:00 – 2021-09-19 19:00:00 Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour

Le Tréport Seine-Maritime C’est la conscience collective qui peut assurer la sauvegarde du Patrimoine qui nous a été légué afin de la transmettre à notre tour aux générations suivantes.

La galerie Résonances propose un travail de collage pour que chacun s’exprime sur le sens de cette transmission.

