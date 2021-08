Journées Européennes du Patrimoine – Patrimoine pour tous à l’abbaye de sorde Abbaye de Sorde, 18 septembre 2021, Sorde-l'Abbaye.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Sorde

Journées Européennes du Patrimoine – Patrimoine pour tous à l’abbaye de sorde —————————————————————————– Samedi 18 et Dimanche 19 l’abbaye de sorde vous ouvre ses portes avec plusieurs formules d’accueil ! Le patrimoine mondial est à l’honneur à travers deux expositions et un parcours de visite thématique. BALADE GUIDEE : samedi et dimanche (10h30 / 15h) – 1h30 – 12 personnes maxi Cheminer dans la bastide sur les pas des pèlerins de Compostelle VISITE LIBRE (tout le week-end) : Bâtiments conventuels / Eglise / Mosaïques gallo-romaines A l’attention des visiteurs : la terrasse et le cryptoportique de l’abbaye ne seront pas accessibles en raison du chantier de restauration en cours. LES EXPOSITIONS UNESCO “L’INVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL” Par l’Association des Biens français du patrimoine mondial Dans le vestibule de l’abbaye Comment préserver nos héritages et la terre qui sont notre bien commun ? Comment donner sens à l’engagement citoyen en faveur de la paix aux côtés de la communauté internationale ? A travers de courts textes, des paroles fortes et de belles photographies, l’exposition présente l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur l’action de l’Unesco en faveur de la préservation des patrimoines, matériel, naturel ou immatériel qui sont le bien commun de l’Humanité. “DANS LES PAS DES PELERINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE EN NOUVELLE AQUITAINE” Dans la grange aux dîmes de l’abbaye C’est dans notre région, aux portes de l’Espagne, que convergent les quatre principaux itinéraires jacquaires actuels. Avec 26 monuments et une section de chemin inscrits par l’Unesco, ces chemins sont un élément essentiel du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine et un facteur indéniable de développement. Exposition prêtée par les Archives départementales des Landes, conçue par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de Coopération Interrégionale et Réseaux des chemins de Compostelle (ACIR)

Entrée libre et sur réservation pour les visites guidées, selon les modalités en vigueur aux dates de la manifestation.

Abbaye de Sorde 232 place de l’église, sorde l’abbaye, 40300 Sorde-l’Abbaye Landes



