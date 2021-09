JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PASSEURS DE PRÉSENT, FILIGRANE CIE Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PASSEURS DE PRÉSENT, FILIGRANE CIE 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Spectacle d’histoires et de chansons autour de la Loire, avec des textes d’Émile Joulain revisités et mis en musique par Arnaud Lévêque et Philippe Piau (Filigrane Compagnie). Durée 25 minutes.

Puis Emmanuel Brunet raconte le passage de la Loire à travers les siècles entre Saint Martin de la Place et Chênehutte – Les Tuffeaux.

Pour compléter ce spectacle, un bateau vous attend à la Cale de Saint-Martin-de-la-Place.

Rendez-vous en bord de Loire, sur la cale de Gennes pour rencontrer des passeurs de Loire, d’histoires, de chansons…

