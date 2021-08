Amfreville Amfreville Amfreville, Calvados [Journées Européennes du Patrimoine] Parcours mémoriel d’Amfreville Amfreville Amfreville Catégories d’évènement: Amfreville

[Journées Européennes du Patrimoine] Parcours mémoriel d'Amfreville 2021-09-18 – 2021-09-19

Découvrez ce nouvel itinéraire de mémoire au sein de la commune d'Amfreville, qui propose un parcours en 8 étapes. Chacune d'entre elles est signalée par un panneau explicatif qui retrace en récits et en photos les hauts lieux et les temps forts de la libération de la commune. Le dimanche à 11h profitez d'une balade guidée du parcours.

