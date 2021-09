Journées Européennes du Patrimoine – Parcours commenté : L’histoire viticole des Climats à Dijon en 4 lieux Dijon, 18 septembre 2021, Dijon.

Journées Européennes du Patrimoine – Parcours commenté : L’histoire viticole des Climats à Dijon en 4 lieux 2021-09-18 – 2021-09-18

Dijon Côte-d’Or

EUR L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial vous fait redécouvrir le riche passé viticole de Dijon, en compagnie de l’historien Guillaume Grillon.

S’il ne reste aujourd’hui que quelques hectares de vignes dans les environs proches de la Ville, la capitale bourguignonne était au Moyen Âge et à l’époque Moderne une place viticole aussi importante que Beaune. L’évocation du patrimoine religieux (églises, dont Saint Philibert, mais aussi celliers) montrera que c’est d’abord l’Église qui a installé le vignoble autour de Dijon et au-delà. La cour du Palais ducal sera l’occasion de rappeler l’importance des Ducs dans le développement et la promotion d’une viticulture de qualité. Enfin, le passage devant le Tribunal de Dijon et quelques hôtels particuliers permettra d’évoquer le rôle déterminant de la noblesse de robe et de la bourgeoisie dijonnaise dans l’émergence des Climats de Bourgogne, aujourd’hui inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Renseignements et inscription sur : https://www.climats-bourgogne.com/

https://www.climats-bourgogne.com/

L’Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial vous fait redécouvrir le riche passé viticole de Dijon, en compagnie de l’historien Guillaume Grillon.

S’il ne reste aujourd’hui que quelques hectares de vignes dans les environs proches de la Ville, la capitale bourguignonne était au Moyen Âge et à l’époque Moderne une place viticole aussi importante que Beaune. L’évocation du patrimoine religieux (églises, dont Saint Philibert, mais aussi celliers) montrera que c’est d’abord l’Église qui a installé le vignoble autour de Dijon et au-delà. La cour du Palais ducal sera l’occasion de rappeler l’importance des Ducs dans le développement et la promotion d’une viticulture de qualité. Enfin, le passage devant le Tribunal de Dijon et quelques hôtels particuliers permettra d’évoquer le rôle déterminant de la noblesse de robe et de la bourgeoisie dijonnaise dans l’émergence des Climats de Bourgogne, aujourd’hui inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Renseignements et inscription sur : https://www.climats-bourgogne.com/

dernière mise à jour : 2021-09-03 par