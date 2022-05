Journées Européennes du Patrimoine Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Uckange

Journées Européennes du Patrimoine Parc du haut-fourneau U4, 17 septembre 2022, Uckange. Journées Européennes du Patrimoine

du samedi 17 septembre au dimanche 18 septembre à Parc du haut-fourneau U4

Découvrez le fonctionnement d’un bas- fourneau avec en point final de la journée, Thierry Tonnelier, forgeron qui extraira une loupe de fer, au pied du U4. Assistez à des démonstrations de ferrage de chevaux avec Marion Pillone, maréchal ferrant, qui proposera aussi une démonstration de forge. Ce sera aussi l’occasion de découvrir une expérience en réalité virtuelle pour vous plonger dans la peau d’un fondeur. L’association Mécilor vous proposera des visites guidées du haut-fourneau,des visites Hors circuit, l’occasion d’évoquer au cœur des friches, l’histoire du patrimoine industriel de notre territoire. Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00 2022-09-17T18:30:00;2022-09-18T14:00:00 2022-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Uckange Autres Lieu Parc du haut-fourneau U4 Adresse 1 rue du Jardin des Traces Ville Uckange lieuville Parc du haut-fourneau U4 Uckange Departement Moselle

Parc du haut-fourneau U4 Uckange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uckange/

Journées Européennes du Patrimoine Parc du haut-fourneau U4 2022-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine Parc du haut-fourneau U4 Parc du haut-fourneau U4 17 septembre 2022 Parc du Haut Fourneau U4 Uckange Uckange

Uckange Moselle