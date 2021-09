Uckange Parc du haut-fourneau U4 Moselle, Uckange Journées européennes du patrimoine Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Uckange

Journées européennes du patrimoine Parc du haut-fourneau U4, 18 septembre 2021, Uckange. Journées européennes du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du haut-fourneau U4

**PROGRAMME:** visites guidées du haut-fourneau, visites hors circuit, visites jeune public, mise en route d’un bas fourneau, découverte du métier de maréchal ferrant, initiation à la taille de pierre, promenade en poney, adventure game, entresort, … Programme détaillé à venir sur le [www.hf-u4.com](http://www.hf-u4.com) **ENTREE GRATUITE** **PASS SANITAIRE** obligatoire à partir de 18 ans. Pour ces journées, venez découvrir le Parc du haut-fourneau U4 dans les moindres détails ! Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Uckange Autres Lieu Parc du haut-fourneau U4 Adresse 1 rue du Jardin des Traces Ville Uckange lieuville Parc du haut-fourneau U4 Uckange