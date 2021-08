Florange Florange Florange, Moselle JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARC DE BÉTANGE Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

Moselle

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARC DE BÉTANGE Florange, 18 septembre 2021, Florange. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PARC DE BÉTANGE 2021-09-18 13:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 allée des marronniers Parc de Bétange

Florange Moselle Florange Un parcours sera proposé avec les endroits remarquables de ce parc inscrit aux Monuments Historiques (kiosque en branchages de fonte, chêne de 450 ans labellisé “Arbre remarquable de France”, Vierge en fonte). Ce parcours sera jalonné par des stands d’associations environnementales et patrimoniales partenaires qui expliqueront pourquoi elles s’engagent pour la sauvegarde du site de Bétange et qui présenteront leurs activités et des animations. L’accès se fera par l’allée des Marronniers depuis la D653 (route de Verdun) dans la limite du nombre de véhicules autorisé sur le site. sauvegarde.betange@gmail.com https://www.chateaudebetange.com/?fbclid=IwAR0qlh8S11t7et1uS9NstFzLavQLADeBIV4lr0HSmCZnRV_nb4w_SfpDWJQ Château de Bétange dernière mise à jour : 2021-08-12 par

