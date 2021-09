Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PANORAMA SUR LA LOIRE À CHÊNEHUTTE Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Au panorama, un panneau explicatif évoque la chaussée en bois qui permettait de traverser la Loire à l’époque gallo-romaine. Accès permanent. Une vue imprenable et originale sur la Loire et le village de Chênehutte. Au panorama, un panneau explicatif évoque la chaussée en bois qui permettait de traverser la Loire à l’époque gallo-romaine. Accès permanent. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

