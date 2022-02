Journées Européennes du Patrimoine Palinges Palinges Catégories d’évènement: Palinges

Saône-et-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Palinges, 17 septembre 2022, Palinges. Journées Européennes du Patrimoine Digoine Château de Digoine Palinges

2022-09-17 – 2022-09-18 Digoine Château de Digoine

Palinges Saône-et-Loire Palinges 5 10 EUR Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le château de Digoine. Tarifs réduits, visites libres et animations seront au programme. contact@chateaudedigoine.fr +33 3 85 70 20 27 http://www.chateaudedigoine.fr/ Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le château de Digoine. Tarifs réduits, visites libres et animations seront au programme. Digoine Château de Digoine Palinges

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Palinges, Saône-et-Loire Autres Lieu Palinges Adresse Digoine Château de Digoine Ville Palinges lieuville Digoine Château de Digoine Palinges Departement Saône-et-Loire

Palinges Palinges Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palinges/

Journées Européennes du Patrimoine Palinges 2022-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine Palinges Palinges 17 septembre 2022 Palinges Saône-et-Loire

Palinges Saône-et-Loire