Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : OUVERTURE DE LA CITE DES SIRES DE COUCY Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Catégories d’évènement: Aisne

Coucy-le-Château-Auffrique

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : OUVERTURE DE LA CITE DES SIRES DE COUCY Coucy-le-Château-Auffrique, 18 septembre 2021, Coucy-le-Château-Auffrique. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : OUVERTURE DE LA CITE DES SIRES DE COUCY 2021-09-18 – 2021-09-19

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique L’Association de Mise en Valeur du Château de Coucy (AMVCC) vous propose l’ouverture de la cité des Sires de Coucy pour les Journées Européennes du Patrimoine : Tour Musée (Porte de Soissons), Eglise Saint-Sauveur, ainsi que les Tours Lhermitte et Quarrée ainsi que la Porte de Laon. L’Association de Mise en Valeur du Château de Coucy (AMVCC) vous propose l’ouverture de la cité des Sires de Coucy pour les Journées Européennes du Patrimoine : Tour Musée (Porte de Soissons), Eglise Saint-Sauveur, ainsi que les Tours Lhermitte et Quarrée ainsi que la Porte de Laon. +33 3 23 52 69 40 L’Association de Mise en Valeur du Château de Coucy (AMVCC) vous propose l’ouverture de la cité des Sires de Coucy pour les Journées Européennes du Patrimoine : Tour Musée (Porte de Soissons), Eglise Saint-Sauveur, ainsi que les Tours Lhermitte et Quarrée ainsi que la Porte de Laon. Jérôme Halâtre dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique Autres Lieu Coucy-le-Château-Auffrique Adresse Ville Coucy-le-Château-Auffrique lieuville 49.52064#3.32379