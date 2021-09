Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – NYMPHÉE GALLO-ROMAIN DE GENNES Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – NYMPHÉE GALLO-ROMAIN DE GENNES Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – NYMPHÉE GALLO-ROMAIN DE GENNES 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Possibilité de compléter cette visite par l’Amphithéâtre gallo-romain de Gennes et par le Fanum de Chênehutte. Vestiges d’un temple gallo-romain dédié aux Nymphes, les déesses des eaux et forêts. Le Nymphée de Gennes se situe dans le parc du Logis de Mardron (demeure privée). Possibilité de compléter cette visite par l’Amphithéâtre gallo-romain de Gennes et par le Fanum de Chênehutte. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville 47.33741#-0.23182