Journées européennes du patrimoine Noyonnais Noyon, 18 septembre 2021, Noyon.

Journées européennes du patrimoine Noyonnais 2021-09-18 – 2021-09-19

Noyon Oise Noyon

“Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition “Patrimoine pour tous”, porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays.” Communiqué du Ministère de la Culture

A Noyon, en écho à la thématique nationale, une riche programmation vous attend : visite guidées, spectacles, concerts, expositions… Nos sites sont ouverts gratuitement, samedi et dimanche, de 10h à 13h et 14h à 18h. Les visites peuvent être libres ou guidées.

dernière mise à jour : 2021-09-06 par SIM Picardie – Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise