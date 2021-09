Nolay Nolay Côte-d'Or, Nolay Journées européennes du patrimoine Nolay Nolay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Nolay

Journées européennes du patrimoine Nolay, 18 septembre 2021, Nolay. Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue de la République Antenne de Nolay

Nolay Côte-d’Or Nolay Une visite à travers les rues et ruelles, les monuments tout en évoquant les grands personnages de Nolay. Jacquotte est descendu de son clocher pour partager avec vous un moment privilégié. +33 3 80 21 80 73 Une visite à travers les rues et ruelles, les monuments tout en évoquant les grands personnages de Nolay. Jacquotte est descendu de son clocher pour partager avec vous un moment privilégié. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Nolay Autres Lieu Nolay Adresse Rue de la République Antenne de Nolay Ville Nolay lieuville 46.95165#4.63061