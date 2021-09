Brindas Brindas Brindas, Rhône Journées Européennes du Patrimoine : Musée Théâtre Guignol Brindas Brindas Catégories d’évènement: Brindas

Rhône

Journées Européennes du Patrimoine : Musée Théâtre Guignol Brindas, 18 septembre 2021, Brindas. Journées Européennes du Patrimoine : Musée Théâtre Guignol 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Musée Théâtre Guignol 18 Montée de la Bernade

Brindas Rhône Brindas Samedi et dimanche, venez visiter l’exposition temporaire “Côté Coulisses, les dessous d’une pièce pour marionnettes”.

Dimanche à 16h, assistez au spectacle d’ouverture de saison “Muppets Rapsody” par Anonima Teatro. Dès 5 ans museetheatreguignol@ccvl.fr +33 4 78 57 57 40 http://www.ccvl.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

