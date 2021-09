Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Journées Européennes du Patrimoine – Musée Saint-Louis Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Journées Européennes du Patrimoine – Musée Saint-Louis Yvetot, 18 septembre 2021, Yvetot. Journées Européennes du Patrimoine – Musée Saint-Louis 2021-09-18 – 2021-09-19

Yvetot Seine-Maritime Faisant partie de l’histoire locale, la chapelle Saint-Louis a été déconstruite en octobre 2016. La municipalité et l’hôpital ont décidé de créer ce musée, lieu de reconstitution mémorielle, en sauvegardant une vingtaine d’éléments : autel, tabernacle, balustrades, statues, figurines, bénitiers mais aussi la cloche et la girouette.

Visite libre de 14h à 18h.

Découverte de l’exposition des résidents.

