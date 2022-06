Journées Européennes du Patrimoine : Musée Mermoz

Journées Européennes du Patrimoine : Musée Mermoz, 17 septembre 2022, . Journées Européennes du Patrimoine : Musée Mermoz



2022-09-17 – 2022-09-18 Déjà connu de nombreux visiteurs d’Aubenton, le petit musée Mermoz est situé à gauche de la mairie, juste en face de la maison natale de l’aviateur. Comme les années précédentes, la visite commentée est gratuite à l’occasion des journées du patrimoine, mais s’effectue par petits groupes seulement. En attendant, on pourra admirer la fresque Mermoz, oeuvre de l’artiste Boris Veyret, située comme l’entrée des souterrains dans la cour arrière de la mairie.

La visite commenté durera environ 45 minutes.

Il est prudent de réserver auprès de l’Association Mermoz d’Aubenton AMA au 03 23 97 70 22. Déjà connu de nombreux visiteurs d’Aubenton, le petit musée Mermoz est situé à gauche de la mairie, juste en face de la maison natale de l’aviateur. Comme les années précédentes, la visite commentée est gratuite à l’occasion des journées du patrimoine, mais s’effectue par petits groupes seulement. En attendant, on pourra admirer la fresque Mermoz, oeuvre de l’artiste Boris Veyret, située comme l’entrée des souterrains dans la cour arrière de la mairie.

La visite commenté durera environ 45 minutes.

Il est prudent de réserver auprès de l’Association Mermoz d’Aubenton AMA au 03 23 97 70 22. Déjà connu de nombreux visiteurs d’Aubenton, le petit musée Mermoz est situé à gauche de la mairie, juste en face de la maison natale de l’aviateur. Comme les années précédentes, la visite commentée est gratuite à l’occasion des journées du patrimoine, mais s’effectue par petits groupes seulement. En attendant, on pourra admirer la fresque Mermoz, oeuvre de l’artiste Boris Veyret, située comme l’entrée des souterrains dans la cour arrière de la mairie.

La visite commenté durera environ 45 minutes.

Il est prudent de réserver auprès de l’Association Mermoz d’Aubenton AMA au 03 23 97 70 22. OT du Pays de Thiérache dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville