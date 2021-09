Claracq Claracq Claracq, Pyrénées-Atlantiques Journées européennes du Patrimoine Musée gallo-romain Claracq-Lalonquette Claracq Claracq Catégories d’évènement: Claracq

Pyrénées-Atlantiques

Journées européennes du Patrimoine Musée gallo-romain Claracq-Lalonquette Claracq, 18 septembre 2021, Claracq. Journées européennes du Patrimoine Musée gallo-romain Claracq-Lalonquette 2021-09-18 – 2021-09-18

Claracq Pyrénées-Atlantiques Claracq Toute la journée, entrée libre du musée : visite libre ou audioguidée du parcours permanent.

A 10h : visite commentée de la villa gallo-romaine à Lalonquette (limitée à 40 places, sur réservation, rdv sur place).

A 10h30 : atelier fibule romaine au musée, à partir de 6 ans, 20 places, sur réservation.

A 14h : initiation à la fouille archéologique au musée, à partir de 6 ans, 20 places, sur réservation.

dernière mise à jour : 2021-09-06 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Claracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Claracq Adresse Ville Claracq lieuville 43.51108#-0.30048