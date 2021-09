Castanet-Tolosan Musée du Vieux Castanet Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Journées européennes du patrimoine Musée du Vieux Castanet Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Vieux Castanet

A Castanet-Tolosan les Journées du patrimoine se suivent mais ne se ressemblent pas ! La Ville vous propose ainsi un programme riche d’activités et de découvertes pour cette édition 2021. Suivez les guides ! Samedi 18 et dimanche 19 septembre en lien avec la Semaine Européenne de la Mobilité plusieurs rendez-vous patrimoniaux vont animer le weekend avec deux temps forts : l’inauguration du sentier ancestral de la Bousigue. Un ancien sentier rendu à l’usage des habitant.es, symbole de la rencontre du Patrimoine et de la Mobilité Douce (un travail de débroussaillage qui a été réalisé à la rentrée par l’association Caminarem) et une cérémonie d’hommage aux bénévoles de l’association Abarrejadis .

entrée libre

Musée du Vieux Castanet rue Jean-Marie Arnaud 31320 Castanet-Tolosan

