Saumur Maine-et-Loire Les motorisations sont présentées de 1818 à nos jours, de 800 grammes à 21 tonnes, de 1 à 12 cylindres. Tous les types sont exposés : pétrole, essence, gazole, atmosphérique ou turbo, 2 ou 4 temps, diesel. Ces moteurs ont été utilisés en moteurs principaux ou auxiliaires pour les transports, les groupes électrogènes, les motopompes et dans tous les domaines nécessitant de l’énergie mécanique. A voir : la charpente métallique de type Baltard du bâtiment. Cette collection de plus de 300 moteurs abrite d’étonnantes pièces qu’une association de passionnés vous invite à découvrir durant le week-end. Exposition “Art & Moteur” : des artistes se sont inspirés de la collection pour créer des œuvres originales. contact@museedumoteur.fr +33 2 41 50 26 10 http://www.museedumoteur.fr/ Les motorisations sont présentées de 1818 à nos jours, de 800 grammes à 21 tonnes, de 1 à 12 cylindres. Tous les types sont exposés : pétrole, essence, gazole, atmosphérique ou turbo, 2 ou 4 temps, diesel. Ces moteurs ont été utilisés en moteurs principaux ou auxiliaires pour les transports, les groupes électrogènes, les motopompes et dans tous les domaines nécessitant de l’énergie mécanique. A voir : la charpente métallique de type Baltard du bâtiment. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

