JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSEE DU CHAPITRE Épinal, 18 septembre 2021, Épinal. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSEE DU CHAPITRE 2021-09-18 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Rue du Chapitre MUSEE DE CHAPITRE

Épinal Vosges Visite libre de 13h30 à 18h RDV le dimanche 19 septembre à 16h/16h30 pour une succincte présentation de la maquette et une évocation de l’histoire de la ville, selon demande des visiteurs. office.tourisme@epinal.fr +33 3 29 82 53 32 http://www.tourisme-epinal.com/ Office de tourisme dernière mise à jour : 2021-07-21 par

