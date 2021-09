Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE ET JARDIN BOTANIQUE MÉDIÉVAL Brain-sur-Allonnes Brain-sur-Allonnes Catégories d’évènement: Brain-sur-Allonnes

Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire EUR 6 6 L’association AREGHAT vous propose un rendez-vous au musée d’histoire et d’archéologie, pour vous faire découvrir le circuit patrimoine qui retrace les découvertes archéologiques faites sur la commune et ses alentours. La visite se poursuit avec une exploration du jardin médiéval à 130m du musée. Il recense plus de 700 espèces végétales utilisées dans les campagnes au Moyen Âge.

