Journées européennes du patrimoine : Musée des traditions populaires Neuviller-la-Roche, 18 septembre 2021, Neuviller-la-Roche.

Journées européennes du patrimoine : Musée des traditions populaires 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Neuviller-la-Roche Bas-Rhin Neuviller-la-Roche

Visite d’un petit musée de village regroupant une collection insolite d’objets et d’ambiances de la vie quotidienne d’autrefois. De la maison aux champs en passant par l’usine et le tissage en chambre, rencontre avec des ustensiles et activités oubliés qui peuvent surprendre nos générations contemporaines des 20ème et 21ème siècles.

A l’étage, au-dessus du musée ou sous la tente devant le musée (selon la météo), exposition d’images et de photos sur les périodes : de la première Guerre Mondiale (14-18), de la deuxième Guerre Mondiale (39-45), du textile et des animaux et l’école.

+33 3 88 97 98 44

