Yvetot

Journées Européennes du Patrimoine – Musée des Ivoires Yvetot, 18 septembre 2021, Yvetot. Journées Européennes du Patrimoine – Musée des Ivoires 2021-09-18 – 2021-09-19

Yvetot Seine-Maritime Visite libre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Découverte du tableau restauré de F.Franken, datant du XVIIème siècle.

Vous pourrez également profiter de l’exposition temporaire “Nébuleuses”.

Le samedi : Visite guidée à 14h30 (durée : 1h30). Ici, réservez au 02 35 95 08 40.

