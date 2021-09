Bargemon Musée des fossiles et des minéraux Bargemon, Var Journées Européennes du Patrimoine Musée des fossiles et des minéraux Bargemon Catégories d’évènement: Bargemon

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée des fossiles et des minéraux de Bargemon a le plaisir de vous proposer une journée amusante et originale **le Samedi 18 septembre 2021 de 10H à 21H !** Nombre de participants aux ateliers limité à 30 enfants Riche en ateliers, jeux et expérience étonnante, le musée vous attend pour le plaisir des plus petits ! Voici le programme : 10H – 12H : Visite du musée en entrée libre 14H : Début de l’après-midi “Animations du Musée” 14H30 – 15H : Chasse aux trésors du Musée 15H – 16H30 : Les ateliers de l’ère Jurassique 16H30 – 17H30 : Pause Goûter 17H30 – 19H : Le spectacle des cristaux et des minéraux 19H : Fin de l’après-midi “Animations du Musée” 20H – 21H : Vidéo projection plein air surprise (place de la Mairie) Les inscriptions se font par téléphone ou en remplissant le formulaire que vous trouverez en cliquant sur le lien dans la rubrique “outils d’inscription”

Entrée libre pour la visite guidée et la vidéo projection plein air ; sur inscription pour les animations

Musée des fossiles et des minéraux 8 rue de la résistance 83830 bargemon Bargemon rue de la résistance Var

