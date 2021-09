Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE DES BLINDÉS Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Le Musée des Blindés possède une collection unique en Europe de près de 800 véhicules, dont 250 exposés au public. La présentation des engins blindés est accompagnée de fresques, dioramas et mannequins en costumes d'époque pour permettre au néophyte comme au spécialiste d'apprécier les chars les plus caractéristiques ou légendaires. Le musée propose des démonstrations de maquettes téléguidées au cœur une collection impressionnante de blindés venant du monde entier.

