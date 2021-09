Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne, Monflanquin Journées européennes du patrimoine : musée des bastides Monflanquin Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Ce centre d'interprétation du patrimoine est consacré au phénomène des Bastides, villes neuves du Moyen-Age apparues dans le Sud-Ouest de la France, entre le XIIIème et le XIVème siècle. Le Musée se compose de panneaux explicatifs relatant le phénomène des Bastides, de maquettes, de supports pédagogiques et un parcours ludique pour les famille. Visites libres et gratuite de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

+33 5 53 36 40 19

