Plongée en Préhistoire

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée vous propose de redécouvrir son exposition permanente. Retracez l’histoire du site, de la Préhistoire à nos jours, au travers de la présentation de 5 objets remarquables.

Gratuit

Sur Inscription à l’accueil du Musée

RDV : Musée de Préhistoire Découverte des réserves

Exceptionnellement, venez découvrir les réserves du musée intégralement réaménagées en 2020.

Quels objets y sont conservés ? Comment et pourquoi ? Que nous révèlent-ils du passé préhistorique de Solutré et de notre relation au site ?

Gratuit

Sur réservation (15p)

RDV : Impasse du Grand pré, Solutré-Pouilly rochedesolutre@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 82 81 http://www.rochedesolutre.com/ Samedi 18 septembre, Dimanche 19 septembre

dernière mise à jour : 2021-06-14

