du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chatillon sur loire

Lors des journées du patrimoine, venez découvrir le patrimoine châtillonnais le 18 et 19 septembre. Les visites accompagnées auront lieu le 19/09 à partir de 15h. La visite du temple protestant sera assurée par Guy Brucy et Christophe Joneau ; la visite accompagnée du musée de Préhistoire et d’Histoire avec Philippe Jarret. Accès gratuit. La présentation du pass sanitaire ou des tests PCR ou antigénique sera demandée. Venez découvrir le musée de Préhistoire (du Paléolithique ancien au Néolithique) et d’Histoire locale. Port du masque obligatoire. Vous serez guidé par Philippe Jarret, dimanche après-midi. Guy Bru… Chatillon sur loire mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Autres Lieu Chatillon sur loire Adresse mantelot, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville Chatillon sur loire Chatillon-sur-loire