Journées Européennes du patrimoine Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins, 18 septembre 2021, Moulins. Journées Européennes du patrimoine Musée de l’Illustration Jeunesse 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée de l’Illustration Jeunesse 26 Rue Voltaire

Moulins Allier Accès libre à l’exposition Envie de lumière d’Olivier Desvaux.

Lumière sur le projet outils de médiation numérique (Lycée Jean-Monnet); Performance Entrez dans la danse (Ecole de danse Yzeure).

Atelier tout en papier !

