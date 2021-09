Arbois Arbois Arbois, Jura Journées Européennes du Patrimoine – Musée de la vigne et du vin Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Arbois Jura EUR Exposition “Mais quelle histoire ! (saison 1). Arbois 12 000 – 500 av. JC”

Visite libre du musée et de l’exposition Questionnaire-jeu pour les enfants Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h30, 14h30 et 16h30 : visites guidées Samedi 18 septembre : de 14h à 18h : Vendanges à l’ancienne par le Comité des fêtes. ” museevignevin@wanadoo.fr +33 3 84 66 40 45 Exposition “Mais quelle histoire ! (saison 1). Arbois 12 000 – 500 av. JC”

