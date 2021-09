Journées Européennes du Patrimoine – Musée de la Pince Montécheroux, 18 septembre 2021, Montécheroux.

Journées Européennes du Patrimoine – Musée de la Pince 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie

Montécheroux Doubs Montécheroux

L’association Musons et Créons qui gère le musée de la pince propose une découverte intergénérationnelle du musée et de son étonnante collection de pinces avec un film de 13 mn ” L’art des pinces”, une démonstrations du fameux maillage qui fit la renommée mondiale de ces outils et un rallye interactif pour les enfants. Elle propose également de comprendre l’âme de Montécheroux à travers une exposition temporaire agrémentée d’objets originaux tels la maquette du château de la seigneurie de Clémont mais aussi par la visite commentée du centre du village avec fourniture d’un plan pour élargir la balade en autonomie et la projection en fin d’après-midi le samedi d’un film local “Souvenirs de Montécheroux” tourné en 1996. D’autres distractions viennent agrémenter ces demi-journées comme des moments de chants accompagnés de guitare avec Cécile Silvant le samedi et La Frangine le dimanche, des jeux de quillettes à l’ancienne où les paris gagnants seront récompensés, une maquette urbaine animée sur laquelle on pourra jouer et bien sûr une buvette avec crêpes, gâteau de frayure et saucisses pour les amateurs de salé. Entrée libre au musée avec pass sanitaire et masque à l’intérieur.

+33 3 81 97 19 98 https://museedelapince.fr/

