Journées européennes du patrimoine – Musée de la Mine Blanzy, 18 septembre 2021, Blanzy. Journées européennes du patrimoine – Musée de la Mine 2021-09-18 – 2021-09-19

Blanzy Saône-et-Loire Blanzy EUR Visite guidée du musée. Découvrez le parcours des mineurs : des installations à la surface jusqu’à la galerie, avec toute l’évolution des techniques et des machines utilisées autrefois. musee-mine@blanzy71.fr +33 3 85 68 22 85 http://www.musee-mine-blanzy.fr/ Visite guidée du musée. Découvrez le parcours des mineurs : des installations à la surface jusqu’à la galerie, avec toute l’évolution des techniques et des machines utilisées autrefois. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Catégories d'évènement: Blanzy, Saône-et-Loire
Lieu Blanzy