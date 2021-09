Saint-Clément-des-Levées Saint-Clément-des-Levées Maine-et-Loire, Saint-Clément-des-Levées JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE EN ANJOU Saint-Clément-des-Levées Saint-Clément-des-Levées Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Clément-des-Levées

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE EN ANJOU Saint-Clément-des-Levées, 18 septembre 2021, Saint-Clément-des-Levées. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE EN ANJOU 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Clément-des-Levées Maine-et-Loire Saint-Clément-des-Levées L’église de Saint-Clément-des-Levées accueille chaque saison une exposition dédiée à l’histoire de la marine de Loire à travers une importante collection d’objets uniques et de documents insolites et souvent rares, sans oublier les grandes maquettes de bateaux de Loire. Exposition “L’aventure américaine des mariniers d’Anjou” présentée dans l’église de Saint-Clément-des-Levées. joelle.massot@orange.fr +33 6 72 82 74 30 http://museeloireetmetiers.blogspot.com/ L’église de Saint-Clément-des-Levées accueille chaque saison une exposition dédiée à l’histoire de la marine de Loire à travers une importante collection d’objets uniques et de documents insolites et souvent rares, sans oublier les grandes maquettes de bateaux de Loire. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Clément-des-Levées Autres Lieu Saint-Clément-des-Levées Adresse Ville Saint-Clément-des-Levées lieuville 47.33079#-0.18493