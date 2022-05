Journées européennes du Patrimoine Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Comme chaque année, le musée de la Loire, ancien Couvent des Augustins (Monument Historique), participe aux Journées Européennes du Patrimoine et ouvre ses portes gratuitement. Cette année les techniques de la faïence sont à l’honneur, le musée de la Loire vous invite à découvrir ou redécouvrir son exposition temporaire : Reflets de faïence, la Loire pour décor Si l’exposition fait la part belle aux faïences à décors de Loire, il met en avant aussi l’histoire et les techniques de la céramique. Elle détaille ainsi en particulier toutes les étapes de réalisation depuis la mise en forme de la terre jusqu’à la seconde cuisson qui révèle les couleurs en passant par l’émaillage ou la pose du décor. Alors qu’il est question ici d’un savoir-faire ancien, il s’agit aussi d’un art encore bien vivant puisque plusieurs ateliers perpétuent aujourd’hui encore la tradition. Ainsi, durant ces deux jours de 14h à 18h, le musée accueillera Sylvie Testou, faïencière (Atelier « Comme au premier jour » installé à Pougues-les-Eaux), pour des démonstrations. L’occasion de mettre en lumière toutes les étapes de fabrication de la faïence qui se déroulent d’ordinaire dans le secret de l’atelier et pour les visiteurs de toucher du doigt ce savoir-faire traditionnel séculaire.

Gratuit

Le musée de la Loire invite la faïencière Sylvie Testou pour une démonstration de création de faïence de Nevers dans le cadre de son exposition Reflets de faïence, la Loire pour décor. Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

