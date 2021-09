Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE DE LA CAVALERIE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Situé dans les anciennes écuries du Cadre Noir, construites en 1827, le musée retrace l'histoire de la cavalerie française depuis Charles VII en 1445 jusqu'à nos jours. Superbe collection d'uniformes, harnachements, armures et armes anciennes. Le musée de la Cavalerie accueille jusqu'au 23 septembre 2021 l'exposition temporaire « Jehan Alain, musicien, compositeur et compagnon d'armes des Cadets de Saumur ». Découverte de l'histoire cavalerie française depuis la fin du moyen âge, à travers des objets, des uniformes et des tactiques utilisées lors de grandes batailles. museedelacavalerie@orange.fr +33 2 41 83 69 23 https://www.musee-cavalerie.fr/

