JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE DE LA 2 CV Troisfontaines, 18 septembre 2021, Troisfontaines.

Troisfontaines Moselle Troisfontaines

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la 2 CV, à Troisfontaines (1 rue des cristalleries), sera ouvert gratuitement samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, de 14h00 à 17h00. Créé en 1998 par une association d’amoureux de la 2 CV, le musée de la 2 CV a pour vocation de faire découvrir un des grands mythes de l’Automobile. L’exposition s’adresse à tout public, enfants ou adultes, néophytes ou amateurs éclairés. L’objectif est de montrer la 2 CV imaginée et commercialisée par Citroën et d’évoquer la place qu’elle occupe dans la vie et l’esprit de ses utilisateurs qui sont allés jusqu’à la transformer en avion. Environ 80 véhicules sont exposés « en l’état » et le public peut voir l’évolution de la 2CV et de ses dérivés durant les 42 années de production.

info.musee2cv@gmail.com +33 9 54 18 83 13 http://musee2cv.free.fr/

Musée de la 2cv

