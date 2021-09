Champagnole Musée de Champagnole Champagnole, Jura Journées Européennes du Patrimoine Musée de Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Journées Européennes du Patrimoine Musée de Champagnole, 18 septembre 2021, Champagnole. Journées Européennes du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Champagnole

Ouverture du musée archéologique de Champagnole pour les journées du patrimoine de 14h à 17h. Visites commentées (durée 20 à 30 minutes) à 14h, 15h puis 16h. SUR INSCRIPTION au 03 84 53 01 44 Pass sanitaire obligatoire

Gratuit, sur inscription

Ouverture du musée archéologique de Champagnole pour les journées du patrimoine de 14h à 17h. Musée de Champagnole 26 rue Baronne Delort 39300 Champagnole Champagnole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Musée de Champagnole Adresse 26 rue Baronne Delort 39300 Champagnole Ville Champagnole lieuville Musée de Champagnole Champagnole