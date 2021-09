Mours-Saint-Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe Drôme, Mours-Saint-Eusèbe Journées Européennes du Patrimoine : Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe Catégories d’évènement: Drôme

Journées Européennes du Patrimoine : Musée d'Art Sacré 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Grande Rue Eglise

Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Mours-Saint-Eusèbe Drôme Mours-Saint-Eusèbe L’église romane accueille une collection exceptionnelle d’objets issus de la vie religieuse et profane du XIVe au XXe siècle, sauvés de la destruction ou de l’oubli par le Père Raoul des Cilleuls. musee.artsacre@wanadoo.fr https://www.museeartsacre.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Mours-Saint-Eusèbe Autres Lieu Mours-Saint-Eusèbe Adresse Grande Rue Eglise Ville Mours-Saint-Eusèbe lieuville 45.07052#5.0515