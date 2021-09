Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Journées Européennes du patrimoine – Musée d’Art populaire Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Journées Européennes du patrimoine – Musée d’Art populaire Lamballe-Armor, 18 septembre 2021, Lamballe-Armor. Journées Européennes du patrimoine – Musée d’Art populaire 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée d’Art populaire 5 Rue du Four

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Ouverture exceptionnelle du musée d’art populaire pour les Journées Européennes du Patrimoine : présentation choisie des pièces importantes de la collection de poteries et de textiles du Penthièvre. Accès à la maquette de Lamballe de 1420. Visites guidées le samedi de 10h00 à 12h00 et le dimanche de 15h à 18h00. Gratuit. +33 6 20 79 62 37 Ouverture exceptionnelle du musée d’art populaire pour les Journées Européennes du Patrimoine : présentation choisie des pièces importantes de la collection de poteries et de textiles du Penthièvre. Accès à la maquette de Lamballe de 1420. Visites guidées le samedi de 10h00 à 12h00 et le dimanche de 15h à 18h00. Gratuit. dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de tourisme de Pléneuf-Val-André

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Musée d'Art populaire 5 Rue du Four Ville Lamballe-Armor lieuville 48.46955#-2.5154