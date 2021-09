Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE AUX COMMERCES ANCIENS Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Visite libre des collection et de l’exposition temporaire “1939- 1945 : Commerçants en guerre”. Le musée aux Anciens Commerces est installé dans d’anciennes écuries du 18e siècle. Il présente une vingtaine de boutiques d’autrefois. Ouverture exceptionnelle de la cour, qui laisse imaginer ce que pouvait être la vie à la ferme au 19e siècle. contact@anciens-commerces.fr +33 2 41 52 91 58 https://anciens-commerces.fr/ Visite libre des collection et de l’exposition temporaire “1939- 1945 : Commerçants en guerre”. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

