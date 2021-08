Journées Européennes du Patrimoine: Musée Armand Viré et Ichnospace Luzech, 18 septembre 2021, Luzech.

Journées Européennes du Patrimoine: Musée Armand Viré et Ichnospace 2021-09-18 – 2021-09-19 Musées Armand Viré et Ichnospace 152 rue de la ville

Luzech Lot Luzech

Les Musées Armand Viré et Ichnospace, seront ouverts à tous.

Visite des collections archéologiques et des ammonites du musée Armand Viré, sans oublier les empreintes de dinosaures à l’Ichnospace.

Le musée Armand Viré est labellisé Musée de France. Il présente des objets découverts lors des différentes fouilles réalisées sur la commune de Luzech et ses alentours. Bifaces, grattoirs et autres objets en silex donnent un aperçu des habitats de surface à l’époque préhistorique. A la fin du XIXe siècle, la découverte de “murus gallicus” (mur de fortification) a orienté une série de fouilles archéologiques sur l’Oppidum (terme définissant un village fortifié à l’époque gallo-romaine) de l’Impernal, révélant de nombreux objets de la vie quotidienne du Ier siècle avant J.C (poterie, monnaie, objet en bronze…).

Les Gallo-romains ont occupé ce même lieu en y édifiant un temple de tradition celtique et d’autres bâtiments. Des tuiles et des céramiques témoignent de cette période.

Les derniers travaux réalisés autour de l’église romane de Caïx ont mis au jour des pièces d’époques médiévale et moderne.

Une autre salle est entièrement consacrée aux ammonites (céphalopodes marins proches parents des nautiles). Ces fossiles sont datés à 140 millions d’années.

Les ammonites disparaissent à la même période que les dinosaures, mais leur grande diversité dans les sédiments justifie leur place par les géologues comme marqueur de temps.

Les ammonites sont classées en familles, genres et espèces. Il est possible d’appréhender leurs mécanismes évolutifs et parfois de comprendre les migrations qui les ont affectées. Plus de cinq cents d’entre elles vous attendent de vitrine en vitrine pour vous faire remonter des millions d’années.

L’Ichnospace est le premier musée européen des empreintes et des traces de dinosaures et d’animaux fossiles. Il a reçu le label de Musée de France.

Tous les êtres vivants laissent dans leur milieu des traces de leurs activités qui sont enregistrées, pour la plupart, par les sols au cours du temps. Les paléontologues et les biologistes déchiffrent ces documents qui fournissent de précieuses informations sur la biodiversité, le vécu quotidien des organismes, leur comportement et les interactions qu’ils développent dans leur milieu.

Découvrez dans une scénographie inédite un moulage de 60m² de pistes et d’empreintes de pas de dinosaures, extraites du sol de plage du Jurassique (140 millions d’années).

Vous découvrirez aussi les crocodiliens et les tortues (chéloniens) de notre région en ces âges avancés, certains décrits pour la première fois dans l’histoire de la paléontologie. [Sources: https://www.journes-du-patrimoine.com et http://www.ville-luzech.fr]

