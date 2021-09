Sainte-Consorce Sainte-Consorce Rhône, Sainte-Consorce Journées Européennes du Patrimoine – Musée Antoine Brun Sainte-Consorce Sainte-Consorce Catégories d’évènement: Rhône

Sainte-Consorce Rhône Sainte-Consorce Exposition : L’art de la maquette

Les premières maquettes d’architecture sont apparues il y a 8000 ans. Depuis, elles n’ont cessé de fasciner et répondent aux usages les plus variés. La maquette peut être un objet de collection, de jeu ou bien de travail. museeantoinebrun@ccvl.fr +33 4 78 87 15 51 http://www.ccvl.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-19 par Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

