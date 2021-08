Journées Européennes du patrimoine (Moulins) maison folie, 18 septembre 2021, Lille.

**Le week-end du 18/9, on fête les Journées Européennes du Patrimoine !** Installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie, la maison Folie Moulins est un lieu incontournable du patrimoine lillois. Découvrez-la à travers deux rendez-vous : un atelier participatif et une performance contée. **Atelier carte artistique participative : mon patrimoine lillois** * Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 au Mini-Lab Prenez part à une création collective au Mini-Lab, une carte participative de la ville sur laquelle vous pourrez partager votre vision du patrimoine et (re)découvrir les machines et ressources du Mini-Lab. **Récit conté tissé d’archives, par SwaN Blachère de la Compagnie La Voyageuse Immobile** * Dimanche à 15h et 17h (deux représentations de 40 minutes) au Musée numérique La conteuse SwaN Blachère s’emparera de l’histoire de la maison Folie Moulins, de sa brique et de son écrin pour écrire, créer et proposer une performance contée de 40 min réalisée deux fois durant l’après-midi. ____ Gratuit Réservations à venir sur jep.lille.fr

maison folie 47/49 rue d’Arras lille Lille Lille-Moulins Nord



2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00