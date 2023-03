Journées Européennes du Patrimoine Moulinage de soie des Mazeaux Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tence

Journées Européennes du Patrimoine Moulinage de soie des Mazeaux, 17 septembre 2023, Tence . Journées Européennes du Patrimoine Les Mazeaux Moulinage de soie des Mazeaux Tence Haute-Loire Moulinage de soie des Mazeaux Les Mazeaux

2023-09-17 14:00:00 14:00:00 – 2023-09-17 18:00:00 18:00:00

Moulinage de soie des Mazeaux Les Mazeaux

Tence

Haute-Loire Visite d’un moulinage du 19è siècle avec tout son matériel et la collection de machines textiles. Durée 1h30 moulinagedesmazeaux@gmail.com http://moulinagedesmazeaux.wifeo.com/?fbclid=IwAR2b7BlNSOhMZr4SRkq2kChMpkuv3lSqnVQ7T6VSJPpGMbh2zuD4AmXo9y0 Moulinage de soie des Mazeaux Les Mazeaux Tence

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Tence Haute-Loire Moulinage de soie des Mazeaux Les Mazeaux Ville Tence Departement Haute-Loire Lieu Ville Moulinage de soie des Mazeaux Les Mazeaux Tence

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence /

Journées Européennes du Patrimoine Moulinage de soie des Mazeaux 2023-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine Moulinage de soie des Mazeaux Tence 17 septembre 2023 Haute-Loire Les Mazeaux Moulinage de soie des Mazeaux Tence Haute-Loire Moulinage de soie des Mazeaux Tence

Tence Haute-Loire