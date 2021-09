La Crèche La Crèche Deux-Sèvres, La Crèche Journées européennes du patrimoine : Moulin du Pont de Vau La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Journées européennes du patrimoine : Moulin du Pont de Vau La Crèche, 18 septembre 2021, La Crèche. Journées européennes du patrimoine : Moulin du Pont de Vau 2021-09-18 – 2021-09-18

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche Moulin du Pont de Vau

25, rue du Pont de Vau 79260 La Crèche Visite de moulins à huile et à farine

Samedi 18 Septembre 2021 de 10h00 à 12h00

Visite commentée d’un moulin à huile et des pratiques du moulin à farine attenant.

Visite gratuite. Durée : 1h. Groupe maxi 8 personnes. Balades sur l’eau payantes. Téléphone : 06 08 87 91 54 Moulin du Pont de Vau

25, rue du Pont de Vau 79260 La Crèche Visite de moulins à huile et à farine

Samedi 18 Septembre 2021 de 10h00 à 12h00

Visite commentée d’un moulin à huile et des pratiques du moulin à farine attenant.

Visite gratuite. Durée : 1h. Groupe maxi 8 personnes. Balades sur l’eau payantes. Téléphone : 06 08 87 91 54 +33 6 08 87 91 54 Moulin du Pont de Vau

25, rue du Pont de Vau 79260 La Crèche Visite de moulins à huile et à farine

Samedi 18 Septembre 2021 de 10h00 à 12h00

Visite commentée d’un moulin à huile et des pratiques du moulin à farine attenant.

Visite gratuite. Durée : 1h. Groupe maxi 8 personnes. Balades sur l’eau payantes. Téléphone : 06 08 87 91 54 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse Ville La Crèche lieuville 46.37138#-0.28407