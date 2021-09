Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MOULIN DE GASTÉ Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MOULIN DE GASTÉ Gennes-Val-de-Loire, 19 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MOULIN DE GASTÉ 2021-09-19 – 2021-09-19 Grézillé 1, moulin de Gasté

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Venez découvrir un moulin à cavier et son histoire au coeur de l’Anjou. Le moulin écrasera le blé si le vent accepte d’être de la partie. Ce genre de moulin CAVIER, très spécifique, n’existe qu’en Anjou (et nulle part ailleurs !) et de façon très délimitée : régions de Saumur, de Doué la Fontaine, du Layon et quelques exemplaires près d’Angers et en Indre et Loire. contact@moulin-gaste.com +33 6 61 39 08 73 https://moulin-gaste.com/ Venez découvrir un moulin à cavier et son histoire au coeur de l’Anjou. Le moulin écrasera le blé si le vent accepte d’être de la partie. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Grézillé 1, moulin de Gasté Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville 47.32516#-0.3531