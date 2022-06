Journées européennes du Patrimoine : Moulin de Candau Castétis, 18 septembre 2022, Castétis.

Journées européennes du Patrimoine : Moulin de Candau

2 impasse du Canal Moulin de Candau Castétis Pyrénées-Atlantiques Moulin de Candau 2 impasse du Canal

2022-09-18 – 2022-09-18

Moulin de Candau 2 impasse du Canal

Castétis

Pyrénées-Atlantiques

Castétis

Visite et démonstration du fonctionnement d’un moulin à eau du XVIe siècle.

Découvrez l’historique du lieu, une démonstration de mouture de blé, une exposition d’outils anciens, la scierie battante, et promenez-vous sur les rives et sous les arbres de la « saligue ».

Visite et démonstration du fonctionnement d’un moulin à eau du XVIe siècle.

Découvrez l’historique du lieu, une démonstration de mouture de blé, une exposition d’outils anciens, la scierie battante, et promenez-vous sur les rives et sous les arbres de la « saligue ».

+33 6 84 36 62 64

Visite et démonstration du fonctionnement d’un moulin à eau du XVIe siècle.

Découvrez l’historique du lieu, une démonstration de mouture de blé, une exposition d’outils anciens, la scierie battante, et promenez-vous sur les rives et sous les arbres de la « saligue ».

OT CDB

Moulin de Candau 2 impasse du Canal Castétis

dernière mise à jour : 2022-06-24 par