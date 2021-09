Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MOTTE FÉODALE DE TRÈVES Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MOTTE FÉODALE DE TRÈVES Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Au départ de la rue de la Barbacane, une promenade balisée permet de découvrir les vestiges de cette «motte». De jolis points de vue sur le village de Trèves et les bords de Loire s’y découvrent. Accès permanent. Le lieu est propice à la promenade et au pique-nique. Il évoque les épisodes guerriers de Foulques Nerra, comte d’Anjou. Au départ de la rue de la Barbacane, une promenade balisée permet de découvrir les vestiges de cette «motte». De jolis points de vue sur le village de Trèves et les bords de Loire s’y découvrent. Accès permanent. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

