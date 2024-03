Journées Européennes du Patrimoine Morlanne, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Visites libres du Château gratuites. Animations médiévales tout le week-end.

10h-12h30 / 14h-18h30.

Visites guidées avec dégustation de vins médiévaux ou tisane médiévale. Sur réservation à 11h 14h 15h30 17h.

Samedi 21 septembre A 11h et 16h00, les enfants pourront découvrir les techniques de frappe de monnaie à l’occasion d’un jeu et frapper leur propre Florin Fébusien.

A 11h et 16h00, les visiteurs pourront découvrir la taille de pierre à l’occasion d’un atelier tout public Payant avec visite chateau incluse

Dimanche 22 septembre, à 15h, départ d’une Caminade Costumée menée par les Amis du Patrimoine en Soubestre. Visite guidée théâtralisée du village de Morlanne et découverte de savoir-faire médiévaux. Spectacle Gratuit. EUR.

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateaudemorlanne@orange.fr

